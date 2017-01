© RTL Radio Lëtzebuerg / Claudia Kollwelter

Déi sougenannte Léierbude vun 21. Joerhonnert, wéi den Educatiounsminister Claude Meisch se um Dënschdeg de Moie bei der Presentatioun genannt huet, wäerten an enger éischter Phase an 3 Schoulen am Land ze fanne sinn. Fir d'Rentrée 2017-2018 am Arts et Metiers an am Lycée Technique zu Esch, an 2018 dann och am neie Lycée zu Klief.