Déi 21 Beschëllegt, bal alles Männer aus Nigeria, waren am Oktober 2015 zu Waasserbëlleg festgeholl ginn, no enger méintelaanger Enquête vun der Police.



21 Leit wéinst Droge viru Geriicht / Reportage Eric Ewald





3 Persoune waren d’Haaptleit. Ee Mann war de Proprietär vum Haus zu Waasserbëlleg, dat vun him “Bunker” genannt gouf, wuel och, well net vu bausse konnt an d’Haus eragekuckt ginn. Eng Fra war d’Gestionnaire vun deem Gebai. Als Loyer krute si op d’mannst eng 136.000 Euro eran. E weidere Mann huet enorm Quantitéiten un Droge verkaf, am Ganze wuel iwwer 14 Kilo. Déi Drogen huet hien zweemol den Dag importéiert. Bei Perquisitiounen am Waasserbëlleger Haus, op him an zu Athus, wou hie gewunnt huet, gouf, nieft ronn 55.500 Euro, net grad e Kilo Kokain fonnt. D’Droge goufe vun engem Nigerianer geliwwert, deen an der Belsch wunnt.

Am Waasserbëlleger Haus goungen eleng am September 2015 ronn 4.210 Leit an an aus. Bei der Perquisitioun de Mount dono goufen der ëmmerhin nach 57 begéint an am “Bunker” iwwer e Pond Kokain, bal 200g Heroin an net grad annerhalleft Kilo Marihuana fonnt.

Déi 18 aner Ugeklote sollen iwwerdeems, der Police a Clienten no, iwwer 4 Kilo Kokain, e puer Gramm Cannabis an eppes méi Heroin verkaf hunn. Déi Drogen haten e Wäert vun tëscht bal 123.000 an 153.000 Euro. Donieft goufe bei oder op hinne Marihuana, Heroin a Kokain a Grammquantitéite saiséiert, eng 24.000 Euro an ee vun hinnen hat nach Kokain ofgeschléckt.