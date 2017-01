© Annick Goerens

Bis ewell sinn just 16,3 Prozent vun de concernéierten Auslänner hei am Land fir d'Gemengewalen ageschriwwen. Dat geet besser a genee dofir gouf eng Informatiouns- an Sensibilisatiouns-Campagne vum Familljeministère zesumme mam OLAI lancéiert.

D'Éisträicher schreiwe sech am meeschte fir d'Gemengewalen an, duerno d'Italiener, dann d'Hollänner, déi Däitsch d'Belsch an dann d'Portugisen.



Grënn fir sech net anzeschreiwen, sinn enger Etude vum Cefis no ganz ënnerschiddlech: déi meescht géingen einfach net gesinn, wat d'Gemengewalen hinne konkret bréngen, anerer fäerten, dat obligatorescht Wahlrecht. All dës Suergen ginn an der Campagne adresséiert an erkläert, dat iwwer Flyeren, Informatiounsversammlungen an Internet-Präsenz.