Accident am Ausgang vun Dippech fir op Holzem 2 schro Blesséierter bei Accident tëscht 2 Autoen

Am Bësch vun Dippech eriwwer fir op Mamer koum et zu engem Accident tëscht 2 Autoen. Derbäi goufen eng Fra an ee Mann uerg blesséiert.