2014 gouf et eng Sensibiliséierungscampagne fir d'Jodpëllen, déi een am Fall vun engem nuklearen Accident kann anhuelen.

© RTL 5minutes / Thomas Toussaint

180.000 Persounen hate sech während der Sensibiliséierungscampagne 2014 mat Jodpëllen agedeckt. 250.000 Päckelcher mat 10 Pëllen hat de Staat kaaft, dat äntwert d’Gesondheetsministesch Lydia Mutsch an hirer Äntwert op eng parlamentaresch Fro. Am ganzen hat d’Campagne virun iwwert 2 Joer ronn 250.000 Euro kascht.Jodpëlle sollen am Fall vun engem nuklearen Tëschefall ageholl ginn, déi duerch d'Atomkraaftwierker an der Groussregioun kéinte virkommen. Zu Cattenom gouf dann en Dënschdeg de Moien de Sécherheetsdéngschter en Ammoniakgeroch vun engem Aarbechter am Atomkraaftwierk gemellt. D'Salariéen hu missten an hire Büroe bleiwen, ma d'Secouristen op der Plaz konnte kee Risiko feststellen. De Geroch hat sech schonn opgeléist, wéi si agetraff sinn.