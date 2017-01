X

De Leit an dem Land geet et gutt. Dat mengt eng enorm Majoritéit vun de Leit, déi d'TNS-Ilres fir RTL an d'Lëtzebuerger Wort am Politmonitor gefrot huet. D'Regierung profitéiert dovunner awer nëmmen e bëssen ...

Politmonitor (1/2): Reportage Nico Graf



Ekonomesch geet et dem Land zimlech oder ganz gutt. Soen d'Leit, déi gefrot gi sinn. An zwar soe se dat mat der enormer Majoritéit vu 85% an nëmmen 13% vun de Leit gesinn ekonomesch schwaarz. Dozou passt, datt och déi perséinlech Situatioun genee esou ageschat gëtt: 86% sinn zefridden dermat, wéi et hinne finanziell a materiell geet, an erëm 13% mengen dat net.



Dee parallelle positive Constat fir sech ass interessant.







Méi interessant nach ass awer d'Evolutioun vun deene Meenungen. Eng relativ miserabel Stëmmung gouf et ... 2013. Do hunn nëmmen d'Halschent vun de Leit déi allgemeng Situatioun gutt fonnt an awer och schonn deemools hunn 3/4 vun de Leit hir perséinlech Situatioun an der Rei fonnt. An no 2013 huet sech dat bei enger seriöer Stëmmungs-Hausse stabiliséiert an d'Laun ass kontinuéierlech ëmmer besser gi bis haut.



An et mengt een, déi, déi regéieren, missten dovunner profitéieren. Dat maache si och, awer nu wierklech net ze vill.



Och hei erëm e Schrack zeréck an zwar an de Juni 2015. Do hat nëmmen en Drëttel vun de Leit Confiance an d'Regierung, am November 2015 waren et schonn erëm 48% an haut sinn et 45%, iwwerdeems haut 51% keng Confiance an de Gouvernement hunn. Et geet fir d'Koalitioun also iergendwéi liicht de biergop, mä nëmme liicht. An d'Oppositioun hunn 48% vun de Leit Vertrauen, an d'Gewerkschaften 49%. Patronat a Parteien leien do bei 45%, iergendwéi net déck, mä och do eng Vertrauens-Hausse ...







... déi sech bei deenen eenzele Parteien awer ganz ongläich verdeelt: Wéi vill Confiance an eng Partei, ass d'Fro. A Leader ass do – Tusch – d'CSV mat 59% Vertrauen, dann déi Gréng mat 49%, LSAP 45% an dem Premier seng Liberal komme bei de Groussen op déi leschte Platz mat 41% Vertrauen.



An do muss een erëm méi genee dohinner kucken, well d'DP vu 35% Vertrauen am Mee 2016 elo 6 Punkten derbäi wënnt, déi Gréng gewannen och, d'LSAP stagnéiert an d' CSV leet an deene puer Méint ëm 4 Punkten zou.



A wann absolut gefrot gëtt, wéi enger Partei am Verglach mat den aneren den Ament am meeschte vertraut gëtt, dann ass d'CSV vir, mat 35 vun Honnert, hannen drun, distanzéiert, de Regierungspeloton: d'DP mat 13, LSAP 10% an déi Gréng 9%. Déi kleng Parteie verschwannen hei bal – mä et geet all de Parteien net gutt.







Symptom duerfir: 23% vun de Gefroten nennen iwwerhaapt keng Partei, wa se gefrot ginn, wéi enger se vertrauen. Matière à réflexion fir d'Parteien alleguer. Well et sief drun erënnert, datt jo 85% vun de Leit mengen, hinnen an dem Land géif et gutt goen ...







Dann nach dës Fro: Huet d'Regierung d'Situatioun am Land ënner Kontroll? Jo soe 60% vun de Leit, e Pourcentage, deen zanter dem November 2014 permanent klëmmt, vun deemools 35 op haut also 60 Punkten.







