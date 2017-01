Dat soen op d'mannst eng Rei ekonomesch Kennzuelen, déi den Yves Nosbusch vun der BGL BNP Paribas presentéiert huet. An awer bleiwen Onsécherheeten déi um Marché nach kéinte fir Onrou suergen.

Alles konzentréiert sech natierlech de Moment op den neien US-President Trump. Vill huet e groussspuereg ugekënnegt, wat en am Endeffekt och wierklech ëmsetzt, ass nach net gewosst. De Moment emol ass de Marché awer ganz optimistesch, den Yves Nosbusch vun der BGL BNP Paribas erkläert, datt de Maart erwaart, datt an Amerika Steiersenkunge fir Betriber a Stéit an e groussen Investitiounsprogramm kommen. Dat géif Inflatioun bedeiten iwwer 2% dëst Joer, an dass déi amerikanesch Zentralbank géif ënner Drock geroden an d'Zënsen um USD weider an d'Luucht setzen. Den Yves Nosbusch erwaart gläich e puer amerikanesch Zënsschrëtt an dësem an och am nächste Joer.



Wat bedeit den Trump da fir Europa?



Ze fäerten si Mesuren um Niveau vum internationale Commerce, eventuell och Protektionismus, wat een hei awer den Ament net am Zeenario huet. Den Impakt vun der budgetärer Relance op Europa dierft awer begrenzt ausfalen.



An Europa gëtt eng Inflatioun vun 1,2% gedriwwen duerch den Pëtrolspräis erwaart, déi awer ëmmer nach net um Objektiv vun 2% vun der europäescher Zentralbank läit. Dowéinst gëtt sech fir dëst Joer keng verännert Geldpolitik erwaart. D'Zënsen dierften also nach eng Zäit historesch niddereg bleiwen.