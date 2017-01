Dem fréiere Gerant vun der Firma Pegasus gouf ë.a. där hir Faillite, Fälschung an d’Ënnerschloe vu Gesellschaftsverméige virgehäit.

Et hat alles am Februar 2015 mat der Plainte vun engem Associé vum Ugekloten aus enger anerer Firma ugefaangen, an där et eng fierchterlech Huddel gouf, wéi e Polizist sot. Doropshi wäre Problemer bei Pegasus opgedaucht, nämlech dass Kontrakter net agehale goufen, et keng ginn huet oder net bezuelt gouf. D’Sociétéit wär du genee ënnert d’Lupp geholl an de Beschëllegte 4mol geruff ginn. Deen hätt eng Sociétéit wëllen halen, déi net goung, a gemaach, wéi wann näischt wär.

De Curateur vun der Faillite huet vun engem Minus vu ronn 450.000 € geschwat; dorënner wären ë.a. 40.000 € Paie gewiescht. Den Ugekloten hat him gesot, selwer wëlle fir eng 60.000 € opzekommen; dem Zeien no war et och schwéier ze soen, vu wéini un et finanziell net méi goung.

De Beschëllegten huet betount, no der Faillite vu Pegasus am November 2014 d’Problemer zouginn ze hunn; hien hätt du bei senger Mamm Sue geléint an e Prêt héije gelooss, ma alles dat wär net méi duergaangen, fir ze bezuelen. Et hätt nach eng Krisereunioun mam Réimecher Buergermeeschter a mat Ironman ginn, ma séier wär kloer gewiescht, dass et keng Léisung méi gouf, huet de Mann erkläert, deen de Moment am Immobilien-/Gérancësecteur schafft.

Säin Affekot huet ervirgehuewen, dass de Client versicht hätt, fir d’Sociétéit ze retten, an net, fir Suen erauszezéien an an d’eegen Täsch ze stiechen. Well hien nees op d’Féiss komm wär a séng Schold zréckbezuele géif, sollt den Ugeklote vu Circonstances atténuantes profitéieren, sou de Me Walch.

An den Ae vum Vertrieder vum Parquet hätt de Beschëllegten op d’Verméige vun der Sociétéit zréckgegraff, fir d’Créancieren ze berouegen an Zäit ze gewannen; trotz Schutzbehaaptunge vu sénger Säit hätt hien awer och en Deel vu séngem Privatverméigen dragestach, woufir um Enn eben 12 Méint Prisong mat Sursis an eng Geldstrof gefuerdert goufen.