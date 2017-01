Eng Gewunnecht an eng Surprise - dat ass d'Resultat vun der Beléiftheetsëmfro iwwer d'Politiker vun TNS-Ilres fir d'Lëtzebuerger Wort an RTL.

X

Politmonitor/Reportage Nico Graf



No Sympathie a Kompetenz ass gefrot ginn. 33 Politiker kruten d'Leit proposéiert, fir se ze bewäerten an aus deenen zwou Zuelen gëtt eng Moyenne geholl, e Wäert kënnt eraus. An de Leader of the pack ass also – ouni surprise – de Jean Asselborn mat 83 Punkten.

Op der Plaz 2 hannendrun, surprise, d'Lydie Polfer. D'Stater Buergermeeschtesch war déi leschte Kéier net derbäi a kënnt elo aus dem Stand op déi zweete Plaz, ex aequo mam Claude Wiseler an ee Punkt besser wéi hire bloe Parteikolleg, de Premier Xavier Bettel. Da kënnt e Mëttelfeld, dat enk beieneeläit, esou ëm déi 60 Punkten, wat vu Viviane Reding mat 61 iwwer Romain Schneider, Felix Braz, Etienne Schneider bei d'Carole Dieschbourg geet.



An de leschten am Top 10 ass och en onerwaarte Kandidat, de Luc Frieden, deen als net méi aktive Politiker op 56 Punkten kënnt, als 10. vun ofgefroten 33.

Am Top 10 fält op, datt se all bäigewannen, de Claude Wiseler plus 10, de Xavier Bettel plus 12 an esou weider; fir jiddereen, wou e Verglach méiglech ass, ass et och eng Hausse vun ëm déi 10 Punkten. Exzeptiounen: de Jean Asselborn op enorm héijem Niveau an d' Viviane Reding – plus 1 – op mëtteltstem Niveau.

No Parteifaarwe gekuckt, ergëtt sech bei den éischten 10 dëst Bild: 3 mol rout, 3 mol orange, zwee mol blo, zwee mol gréng. Wien – héiert een - iwwregens queesch ass, datt net no him gefrot ginn ass, dat ass de Mars di Bartolomeo. De Chamber-President war an de Beléiftheetsëmfroen ëmmer uewe virbäi. Datt hien elo getouft ass, seet engem, datt hie mat an déi nächst Wahle geet. Dont acte.

Eriwwer dann an de grousse Peloton. Do fält op, datt d'Leit hir Politiker gär hunn. Well vun A, Guy Arendt bis Z, Laurent Zeimet, gi se alleguerten an d'Luucht, esouguer Leit mat notoresch niddrege Wäerter wéi den Eugène Berger, dee vun 28 op 33 eropgeet oder d'Francine Closener, déi vun 27 op 34 klëmmt. Just den Oppositiounspolitiker Gast Gybérien trëppelt op der Plaz.



Am Resumé heescht dat: och wann d'Leit de Parteien net wierklech vill vertrauen, da bewäerte se hir Politiker awer gutt. An och d'Regierung kënnt gutt ewech, eng Hausse fir all Minister – de Komrod Trend schéngt e bëssi mat an der Koalitioun ze sinn.