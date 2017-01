Mam Handwierk an d'Zukunft (17.01.2017) Digitaliséierung ass eng Chance. Sou de Roland Kuhn beim traditionellen "Pot des Presidents" vun der Chambre des Métiers a vun der Handwierkerfederatioun

Leet eis am Logement net esouvill Steng an de Wee an d'Digitalisatioun mécht sech och am Handwierk breet. Dat waren zwee Sujeten um Neijoerschpatt des Présidents vun der Chambre des Métiers.

Wou sech d'Invitéë gedréckt hunn a wou de President un e spezielle Problem aus dem schwierege Joer 2016 erënnert huet.

Neijoerschpatt Handwierker / Reportage Nico Graf



De Roland Kuhn huet seng Ried mat den Äermste ugefaangen, déi dat lescht Joer d'Aktualitéit dominéiert hunn, d'Flüchtlingen. Et war säin Appell un d'Betriber, fir hinnen och hei am Land eng mënschewierdeg Existenz z'erméiglechen. Si sollen eng Chance kënne kréien, fir an den Handwerkbetriber am Grand-Duché kënnen ze schaffen. Och wann et just en Appell ass, weess de Roland Kuhn dat grad d'Handwierk ganz vill fir d'Integratioun ka leeschten, wat een och all Dag bei den auslännesch Mataarbechter gesäit.

Duerno e bësse méi Gewinntes. Luef fir d'Politiker, zum Beispill fir de Claude Meisch an de Brevet de Maîtrise. Mä och Kritik, e bësse Bashing vum Minister Nicolas Schmit fir säin Aarbechtszäitegesetz. Et war nämlech vun der Handwierkerkummer gefrot, datt een am Betrib zesumme mat de Salariéen en individuelle hätt kënnen ausschaffen, dee souwuel dem Uleies vum Betrib, wéi och dem Secteur an dem Salarié Rechnung gedroen hätt. Ma déi Optioun ass elo awer mam neie Gesetz vum Dësch an d'Betriber kämpfe weider mat Iwwerstonne géint eng Gesetzgebung, déi näischt mat de Realitéiten an de Betriber ze dinn huet.





Hei also Gemotzt a bei derselwechter Partei e bëssen Eitzi fir d'Francine Closener fir de Pacte Pro Artisanat. Mat deem Pakt soll et pragmatesch Léisung fir déi alldeeglech Erausfuerderunge ginn.

Digital war eent vun de grousse Stéchwierder beim Roland Kuhn. Och am Handwierk ass déi digital Ëmwandlung voll am gaangen. Well och am Handwierk gesäit een et als Chance, ma fir déi Chance ëmzesetzen, brauch een e méi rapide Wëssenstransfert am Handwierk. Elo gëllt et awer Neel mat Käpp ze maachen, fir datt d'Handwierk de Schratt an d'digitaalt Zäitalter erfollegräich meeschtert, warnt de President. Dofir brauchen d'Betriber virun allem Informatioun a Berodung.



Ma och iwwert de Logement huet de President vun der Handwierkerkummer geschwat, deen och fir hier Beruffsgrupp wichteg ass.





Extrait Roland Kuhn



"De Bauperimeter ass de Perimeter, wou gebaut soll ginn." Déi Zone sinn do, fir Logement ze schafen. Dofir muss een dann och Weeër sichen, fir an deenen Zonen Logement ze schafen an et muss een ophalen fir no Ursaachen ze sichen, fir och do Logement ze verhënneren. Wann dann awer Déieren, wéi Flantermais, Vullen oder Fiiss an deene Géigende mat de Leit wëlle liewen, wat jo och haut zum Deel schonn de Fall ass, soll dat kee Problem sinn. Et muss ee just kucken, fir am Perimeter bauen ze kënnen, ouni datt een do de ganzen Zäit Steng an de Wee geluecht kritt. Wann dann aus dem Bléck vum Naturschutz verschidde Saache musse kompenséiert ginn, da muss gekuckt ginn, datt dëst séier, einfach a sou gënschteg wéi méiglech geschitt.

D'Handwierk, sot de Roland Kunh, wier de gréissten Employeur am Land. Kee Wonner, datt d'Politprominenz sech en Dënschdeg den Owend bei hinne gedréckt huet. Et musse Wahle virun der Dier stoen.