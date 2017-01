Déi zwee Beschëllegt waren euphoresch, wéi se wossten, dass d’Affer Sue krit aus dem Verkaf vun engem Haus!”

Dës Ausso gouf um Stater Geriicht am Prozess ëm de Mord un engem behënnerte Mann, am Dezember 2014, zu Esch gemaach.

Si koum vun deem Enquêteur vun der Police, dee sech v.a. mat den Telefonsdonnéeë vum Haaptugeklote beschäftegt hat. Séier hat sech den Alibi vum Mann als falsch erwisen; interessant war donieft, dass den Zeien aussot, de Matbeschëllegten hätt ewell am Februar 2014 geschriwwen, dass d’Affer souwisou eng Kéier stierwe géif. Deen zweeten Ugekloten huet dat domat erkläert, dass d’Affer Problemer mat anere Leit gehat hätt, wat d’Riichteren him awer net ganz ofkaf hunn!



Fir de Polizist hätt den zweete Mann den Haaptbeschëllegte mat gesteiert. Déi zwee hate sech an Italien kennegeléiert; nom Verkaf vum schonn ernimmten Haus, fir dat 650.000 € am Gespréich waren, wär awer alles anescht gelaf. Dem Brudder wär et op d’Nerve gaangen, dass dat spéidert Affer Suen hat, an dofir wären déi zwee Ugekloten an d’Preparatiounsphas vum Mord iwwergaangen, mat ë.a. dem Kaf vun engem Handy. An de leschte Stonne vum Affer hätt den Haaptbeschëllegte 5mol domat ugeruff, an zwar zweemol dem Affer an 3mol dem Matugekloten; no der Dot goung deen de Brudder och op d’Escher Gare sichen. Well den Haaptugekloten ë.a. no der Ierfschaft gefrot hat, hätt hie sech selwer an de Fokus vun den Enquêteure bruecht, sou de Polizist. Um Internet goung hien, nodeems hie seng DNA ofginn hat, no Volle fir wäit fort sichen; wéi hien du wollt ugoen, gouf hien op der däitscher Grenz festgeholl.

De Matbeschëllegten, deen am Dezember 2013 op Lëtzebuerg koum, fir ze schaffen, an den Haaptugekloten zanter 2011 kennt, wollt mat deem hei am Land e Buttik opmaachen. Wéi hien de Brudder kuerz no der Dot op Esch siche goung, wär dee roueg gewiescht an hätt net no Damp geroch. Hie wëll dem Brudder och keen Alibi ginn hunn an hätt sech da wuel an der Auerzäit gëiert, wéi hien aussot, dee wär bei him gewiescht; hie wär och mat festgeholl ginn, obwuel hien net am Feeler war.