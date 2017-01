Gewerkschaftszeen ass am Trauer

Eng wichteg Roll hat den "Nikki" Daubenfeld, wéi hie genannt gouf, och während der Stolkris gespillt, am Kader vun der DAC, der sougenannter "Division anti-crise", eng Mesure géint Entloossungen an der Stolindustrie. Donieft huet sech den Nic Daubenfeld och politesch engagéiert. Hie war vun 1982 bis 1990 Schäffen zu Diddeleng.



Hien ass am Alter vu 86 Joer schonn den 13. Januar verscheet.