E Mëttwoch de Moie koum et op der Streck Branebuerg-Weller zu engem méi uergen Accident. Eng jonk Automobilistin hat do d'Kontroll iwwert hire Won verluer.

Den Auto vun der jonker Fra ass aus nach net gekläerter Ursaach an de Summerwee geroden. De Wonn ass ofgehuewen, huet e Bam gesträift an ass eng 40 Meter weider an enger Baach gelant.D'Fra gouf an hirem Auto ageklemmt. D'Rettungsequippen hu ronn annerhallef Stonn gebraucht, fir si ze befreien. Si koum mat uerge Verletzungen um Been op de Kierchbierg an d'Spidol.Op der Plaz waren d'Pompjeeë vun Dikrech a Weiler-Pëtscht mat ronn 20 Mann.