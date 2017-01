Zu Klierf huet et an der Nuecht op Mëttwoch an engem Appartementshaus an der Grand-Rue gebrannt. D'Feier war um éischte Stack an enger Wunneng ausgebrach.

D'Bewunnerin vun der betraffener Wunneng ass wakereg ginn an huet gemierkt, dass alles voller Damp war an e gréissert Feier an hirer Wunneng ausgebrach war. Si konnt sech retten an huet sämtlech Noperen alarméiert.D'Pompjeeë vu Klierf waren direkt op der Plaz an haten de Brand séier ënner Kontroll. Ma wéinst dem staarken Damp hunn d'Bewunner aus den ieweschte Stäck missen iwwert eng Dréileeder aus dem Gebai evakuéiert ginn.5 Persounen goufe mat enger Dampvergëftung an d'Spidol bruecht.Wéi d'Police schreift, ass d'Appartementshaus de Moment net bewunnbar. D'Gemengeresponsabel hu fir déi concernéiert Persounen Zëmmeren an den Hoteller an der Ëmgéigend organiséiert.Wéinst dem villen Damp goufen awer och d'Leit aus den Appartementer niewendrun aus Sécherheetsgrënn während de Läschaarbechten evakuéiert. Nodeems d'Gebaier gelëft gi waren, konnten si géint 04.30 Auer nees zeréck an hir Wunnengen.Fir d'Brandursaach ze ermëttelen huet de Parquet vun Dikrech d'Police informéiert. Op der Plaz waren e puer Equippen an Ambulanzen aus der Géigend, sou wéi de Samu vun Ettelbréck.