An enger Affär vun Opruff zum Haass gouf um Dënschdeg um Stater Geriicht eng Suspension du Prononcé fir eng Fra gesprach.

Holocaust-Ligen an Hitler-Glorifizéierung

© RTL Radio Lëtzebuerg / Carine Lemmer (Archiv)

Dat heescht, et gouf wuel festgehalen, dass Feeler geschitt sinn, dofir gouf awer keng Strof gesprach. Am Februar hat d'Ugeklote Linke weidergeschéckt mat ënner anerem Holocaust-Ligen an enger Glorifizéierung vum Adolf Hitler.