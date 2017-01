En Dënschdeg an der Mëttesstonn hat e Policeauto en Accident an der Stad, wéi d'Beamten u Wee fir bei en Asaz waren.

Den Auto war mat bloer Luucht a Sireen ënnerwee an ass op der Kräizung vun der Avenue du Dix Septembre mat der Avenue Grande-Duchesse Charlotte an en aneren Auto gerannt.Et blouf beim Materialschued. Déi zwee Autoen hu missen ofgeschleeft ginn.Eegenen Aussoen no, hat den Automobilist de Policewon ze spéit gesinn a konnt net méi mat Zäite bremsen.