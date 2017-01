Et goufen zwar wichteg Weiche gestallt, ma ënner dem Stréch fält der Regierung hire Bilan an der Nohaltegkeet fir de Mouvement écologique duerchwuess aus.

© RTL Télé Lëtzebuerg Archiv

Vun den 114 Regierungsverspriechen am Nohaltegkeetsberäich wieren der nëmmen 9 integral ëmgesat. 21 wieren nach net ugepaakt ginn.



63 Projete wieren an der éischter Phas vun der Ëmsetzung an der dann 21 nach méi wäit fortgeschratt. Fir de Mouveco sinn deemno déi lescht zwee Joer vun der Legislatur decisiv. D'Ëmweltorganisatioun erwaart sech besonnesch, datt Blo-Rout-Gréng sech fir déi, an hiren An, dréngend noutwenneg Paradigmewiessel vun eise Gesellschafts- a Wirtschaftssystemer asetzt.