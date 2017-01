Mat deenen däitleche Wierder hunn d'Presidentin vun der Commission juridique vun der Chamber an d'Procureur général um Mëttwoch de Mueren de SCAS beschriwwen, de Service central d'assistance sociale.

An enger Sëtzung vun där Chamberkommissioun gouf sech mam Audit vum SCAS befaasst, en Audit, dee weist, dass an deem Service de Wuerm dra war.





Commission juridique / Reportage Eric Ewald



An dat an deem Mooss, dass d'Leit, déi an deem Service schaffen, Demandeur ware fir en Audit. Zanter bal engem Joer ass awer elo eng Direktesch do, wat virdrun net de Fall gewiescht wär, déi concernéiert ass, mat de Leit do a mat den externen Instanzen zesumme schafft a scho Strukture geännert huet, sot d'Viviane Loschetter. Zejoert gouf et am SCAS 49 Leit Personal, et ass d'Zil, fir op 66 ze kommen, soudass Leit musse bäikommen.

Et kéint een awer net sämtlech Leit mateneen rekrutéieren, esou d'Viviane Loschetter. Déi Leit, déi bäikommen, missten och d'Chance kréie sech anzeschaffen. Dat géif elo am Laf vun de nächste Jore realiséiert ginn, wou no an no Leit agestallt ginn, esou d'Viviane Loschetter weider.

Fir déi gréng Politikerin hätt sech den aktuelle Justizminister Felix Braz vun Ufank u mam Service beschäftegt a gekuckt, wat lafe géif a wat net; den Audit wär d'Resultat dovun. Ë.a. hätt et keng Kommunikatioun a keng Zesummenaarbecht mam Parquet a mat Riichtere ginn, déi awer elo nees hiergestallt wären.

Virdru wier do net zesumme geschafft ginn, esou d'Viviane Loschetter. Et wier extrem wichteg, dass d'Politik sech do amëscht an et wier wichteg, dass e Konsens do wier an der commission juridique fir dem Minister op dem Wee de Réck ze stäipen.

All d'Fraktiounen hätten nämlech der Manéier vum Minister, fir virzegoen, zougestëmmt. Woubäi den Audit net ofgewaart gi wär, fir ze handelen.

Den Audit hätt eréischt ugefaangen, wou déi nei Direktesch do war, esou d'Viviane Loschetter.

Dem Viviane Loschetter no sollten d'Retarden an den Dossieren an zwee Joer opgeschafft sinn; dofir ginn an noer Zukunft eben eng Rëtsch Leit agestallt.

An där Kommissiounssëtzung huet den adr-Deputéierte Fernand Kartheiser iwwregens nach seng Gesetzpropositioun, fir den Zougank vu fräiwëllegen Zaldoten zur Lëtzebuerger Nationalitéit z'erliichteren, zréckgezunn. Seng Iddie wären nämlech an den entspriechende Gesetzprojet agefloss.