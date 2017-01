© afp

Am Kader vum World Economic Forum ass e Rapport gemaach ginn, an deem 109 Länner an deenen hir Ekonomien ënnert d'Lupp geholl gi sinn, fir d'Wëssen an deem Gebitt ze erweideren.Dat Wësse soll kënne benotzt ginn, fir Gesetzer an institutionell Mechanismen ze notzen, fir ekonomesche Wuesstem och a soziale Wuesstem ëmzewandelen. An anere Wierder, wéi kann eng Ekonomie, där et gutt geet, dofir suergen, dass et och am soziale Beräich besser geet?Lëtzebuerg ass an dem Rapport ganz gutt ewechkomm. Mat héije Liewensstandarden, wierksamer sozialer Protektioun, limitéierter Ongläichheet, déiwer Aarbechtslosegkeet, engem héije Prozentsaz Fraen am Aarbechtssecteur, gudde Gesetzer, wat de Congé de maternité a Congé parental ugeet, a Strukturen, an deene Kanner versuergt ginn, déi d'Eltere sech souguer kënne leeschten, ass Lëtzebuerg direkt no Norwegen eent vun de Länner mat inklusiver Economie. Aner Länner kënne sech dovunner eppes ofkucken.