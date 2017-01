D'Reaktioun berifft sech op den Artikel "Tutellesriichter vum Stater Geriicht an d'Pensioun geschéckt" vum 13. Januar, deen op RTL.lu publizéiert gouf.

De Lëtzebuerger Barreau bedauert an engem Schreiwes, datt den genannten Artikel eng falsch Informatioun verbreet huet, deemno den Ieweschte Geriichtshaff den Tutellesriichter sanktionéiert hätt, wéinst Interessekonflikter mat enger Rei Affekoten.



Dëst entsprécht net dem Pressecommuniqué, dee vum Porte Parole vun der Justiz diffuséiert gouf, dee kloer präziséiert huet, datt de Magistrat sanktionéiert gouf fir, wéinst der Relatioun tëscht dem Tutellesriichter an enger schutzbedürfteger Persoun.



Hei d'Schreiwes vum Barreau:



« Réaction du barreau de Luxembourg suite à la parution sur RTL-online le 13.01.2017 de l’article intitulé « Prise illégale d’intérêts, Tutellsriichter vum Stater Geriicht an d’Pensioun geschéckt »

Le barreau de Luxembourg déplore que l’article ait diffusé la fausse information suivant laquelle le juge des tutelles, condamné par arrêt de la Cour supérieure de justice du 13 janvier, aurait été sanctionné notamment pour avoir entretenu des relations blâmables et intéressées avec quelques avocats.

contraire aux dispositions de l’arrêt

Cette allégation estainsi qu’au communiqué de presse diffusé par le porte-parole de la Justice qui précise que le magistrat a été sanctionné pour avoir eu un comportement inconvenant à l’égard d’une personne qui nécessitait une protection judiciaire.

Signé François PRUM

Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Luxembourg »