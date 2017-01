Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Lëtzebuerg kritt Zenter fir emotional a sexuell Gesondheet (18.01.2017) D'Konzept ass um Mëttwoch de Mueren op enger Pressekonferenz presentéiert ginn.

Et war eng laang Schwangerschaft bis dass de Bébé konnt op d'Welt kommen, sou sot den Educatiounsminister Claude Meisch op der Pressekonferenz, wou den néie Centre national de référence pour la promotion de la santé affective et sexuelle, kuerz CNR, virgestallt gouf. 4 Ministèren hunn zanter 2013 zesumme mam Planning Familial, mam Centre de Psychologie et d'Orientation Scolaires a mat der HIV Berodung vun der Croix Rouge un dësem Projet geschafft.





CNR / Reportage Sandra Schmit



Eng Plaz, wou sech ëm déi emotional a sexuell Gesondheet vu Mënsche gekëmmert gëtt, dat ass den CNR. Domat sinn natierlech déi sexuell Relatioune gemengt, mee och alles, wat soss nach dozou gehéiert: Respekt viru sech selwer an den aneren, Gefiller an d'Ënnerscheeder tëscht Fra an Mann.

De CNR wäert seng Dieren um 5. Stack am Gebai vum Planning familial opmaachen an déi sinn dann och fir all Mënsch op, seet d'Ainhoa Achutegui, Presidentin vum Planning familial.

Et géif inklusiv geschafft ginn, mä et wier ee fir d'éischt fir déi méi vulnerabel Fäll këmmeren, esou d'Ainhoa Achutegui.

Ronn 240.000€ kascht dëse Projet. Grad hautdesdaags wier et awer wichteg, dat et eng Plaz wéi den CNR gëtt, sou de Claude Meisch.

Mir géifen an enger iwwersexualiséierter Gesellschaft liewen, wou jonk Leit fräien Zougang op sexuell Contenuen hätten. Dofir wier et wichteg do mat Zäiten opzeklären. D'Bild, wat vun der Sexualitéit existéiert, géif nämlech net der Realitéit entspriechen, esou den Educatiounsminister.

De CNR wäert dësen Numm net bäibehalen, de Bëbee muss nach gedeeft ginn. Heimat gëtt nach gewaart, bis dass e Chef fonnt ass. Da soll den CNR sou séier wéi méiglech opgoen.