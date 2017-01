210 Persoune ware souguer leschte Weekend an der Struktur vum Roude Kräiz zu Bouneweg.

© RTL Télé Lëtzebuerg / Christophe Hochard

Bei dëser äiseger Keelt huet net nëmmen de Nuetsfoyer um Findel groussen Zoulaf. Och Dagesstruktur zu Bouneweg, geréiert vum Roude Kräiz, këmmert sech em vill Leit.

An der Moyenne kommen an der Mëttesstonn eng 140 Mënschen an de Foyer. Leschte Weekend goufe souguer 210 Persoune gezielt.

Eppes Waarmes iessen, raschten oder Gesellschaftsspiller stinn um Programm. Op ass den Dagesfoyer vu mëttes 12 bis 17 Auer.





© RTL Télé Lëtzebuerg / Christophe Hochard © RTL Télé Lëtzebuerg / Christophe Hochard © RTL Télé Lëtzebuerg / Christophe Hochard « ZréckWeider »

