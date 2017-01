© Hôpitaux Robert Schuman

D'Zitha an d'Spidol um Kierchbierg halen zwar eng mobil Geriatrie, stationär sollen d'Patienten awer bis 2022 zu Esch behandelt ginn, duerno gëtt dat ronnt Spidol zougemaach.

D'Geriatrie kéint een als medezinescht Fachgebitt, spezialiséiert op d'Krankheete vun eelere Mënsche bezeechnen. D'Duerchschnëttsalter op der Geriatriestatioun vun der Sainte Marie läit bei 81 Joer. Eis Gesellschaft gëtt ëmmer méi al a gutt 40 Joer wäerte méi wéi 25% vun de Mënschen iwwer 65 Joer al sinn, haut sinn et nach 14%. D'Sainte Marie, déi rezent fir 14 Milliounen Euro renovéiert gouf, entsprécht der grousser Demande no spezialiséierter Behandlung, 84 Better stinn hei bereet fir vu Februar un Zentrum fir stationär Geriatrie kënnen ze sinn.





Ufank 2022 soll dann en neie Geriatriezenter um Kierchbierg ageweit ginn, deen awer bis dohin nach muss gebaut ginn, de Christian Oberlé Directeur Adjoint vun den Hopitaux Robert Schumann sot, datt een un engem Projet vu 90 Better um Kierchbierg schafft. Dat wier déi eenzeg Plaz do, wou een nach kéint eppes bäibauen. Et wier een a Gespréicher mam Fonds Kirchberg, fir een Architekteconcours z'organiséieren. Mat dem neie Gebai kéint een de Schrëtt maachen, vun der Geriatrie aïgue an d'Réeducation, da géif dat alles vill méi no beienee leien. Enn 2021 soll dat ronnt Spidol, also d'Sainte Marie zu Esch hir medezinesch Aktivitéiten definitiv astellen. Fir d'Gebai, dat der Congregatioun gehéiert, kéint ee sech, wéinst der Proximitéit zu der Uni e wëssenschaftlechen Zweck duerchaus virstellen.