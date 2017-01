© AFP (Archiv)

Dem Mann, deem am Cycle 4.2. Schoul hält, gëtt virgehäit, géint de Code Pénal verstouss ze hunn, andeem hien kannerpornografescht Material besëtzt.No der Unhéierung gouf de Schoulmeeschter ënner Contrôle Judiciaire gestallt an him gouf all Kontakt mat Mannerjäerege verbueden.

De Parquet huet d'Schoulinspektioun informéiert. Den Enseignant hält och bis op weideres keng Schoul méi, dat huet de Schoulministère matgedeelt. Weider betount de Parquet, datt de Mann als onschëlleg gëllt, bis hie schëlleg gesprach gouf.

Communiqué du Parquet de Diekirch concernant la mise sous contrôle judiciaire d'un enseignant

(18.01.2017)

En date du 17 janvier 2017, un enseignant du cycle 4.2. de l’école fondamentale de la commune d’Useldange a été entendu par le juge d’instruction de l’arrondissement judiciaire de Diekirch et inculpé du chef d’infractions aux articles 383, 383bis, 383ter et 384 du Code pénal (détention de matériel pédopornographique).

A la suite de cette audition l’enseignant a été placé sous contrôle judiciaire avec notamment la condition d’éviter tout contact avec des mineurs d’âge.

Le Parquet de Diekirch a avisé l’Inspection de l’enseignement fondamental de l’existence de cette procédure.

Le ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse a informé les autorités judicaires que l’enseignant en question a été immédiatement dispensé de tenir des cours au vu des faits qui lui sont reprochés.

Il est rappelé que d'après la loi toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie par une juridiction de fond.