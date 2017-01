© Annick Goerens

Besser Loft manner Kaméidi / Rep. Annick Goerens



Zu Lëtzebuerg wären am Schnëtt nämlech 100.000 Persoune vu Kaméidi duerch de Stroosseverkéier betraff an 2013 wäre souguer 370 Leit fréizäiteg gestuerwen, ënner anerem duerch verschidde Polluanten an der Loft.D'Ëmweltverwaltung an den zoustännege Ministère konnten duerch strategesch Etudë vum Kaméidi 4 Zonen ausmaachen an deenen de Problem immens präsent ass. Dat wären déi grouss Verkéiersachsen op de Stroossen, op de Schinnen, den Fluchhafen an d'Agglomeratioun vun der Stad Lëtzebuerg. Fir d'éischt géing een natierlech probéieren de Kaméidi un der Source erofzekréien, den David Glod, Directeur Adjoint vun der Ëmweltverwaltung nennt e puer Mesuren.Och a punkto Loftverschmotzung konnte sougenannten „Hotspots“ festgestallt ginn, also Plaze wou de Grenzwäert vum Stéckstoff / Joer iwwerschratt gouf. Och hei ass de Verkéier den Haapt-Responsabel, ma ganz besonnesch schlëmm sinn Diesel-Autoen, déi fir dräi Véierel vun den Emissioune verantwortlech sinn, erkläert den Pierre Dornseiffer vun der Ëmweltverwaltung.Eng Léisung dofir, déi de Staat och net weider eppes kaschte géing, wär de Car-Pooling, erkläert den Staatssekretär am Ëmweltministère Camille Gira.Fir dës Mesuren dem Public virzestellen an eng Meenung ze kréien, huet den Ëmweltministère eng Partie Presentatiounen geplangt, méi doriwwer op www.emwelt.lu