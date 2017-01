Hie war an 1. Instanz awer fräigesprach ginn an hat souguer 750 € Entschiedegung zougesprach kritt. Societéit hat dogéint Appell gemaach.

Cour d'appel / Reportage Eric Ewald



Op der Cour d’appel an der Stad huet sech am Nomëtten de Co-Trainer vun engem Fussball-Veräin vum héchsten Niveau ë.a. wéinst Ënnerschloe vu Gesellschaftsverméige misse veräntweren. Dem Mann gëtt virgehäit, am Ganze ronn 37.000 € zu Laaschte vun enger Societéit verontreit ze hunn.

Um Mëttwoch huet där hir nei Affekotin virop gefrot, dass nach sollten Zeie gehéiert ginn, woumat d’Riichteren d’accord waren.

Eng Koppel sot doropshin zu engem Volet vun der Affär, dass si e groussen Terrain zu Rued ze verkafen hat; e Kontrakt dofir gouf awer annuléiert, well den Terrain gespléckt gouf. Den Ugesichten, deen an enger 1. Phas fir Societéit probéiert hat, den Terrain ze verkafen, hat sech dono nach emol gemellt, mat engem Client. D’Koppel wär mat deenen zwee Männer bei den Notär gaangen, a well deen ee vermëttelt an e Client fonnt hat, gouf eng Reconnaissance de dette zu senge Gonschten an Héicht vu 15.000 € ënnerschriwwen; de Mann aus der Koppel sot, net hannerfrot ze hunn, ob den Ugesichten a sengem Numm oder an deem vun der Firma geschafft hat.

Dee sot aus, dass e Kolleg hien an dësem Volet vun der Affär gefrot hätt, ob hie keen Terrain hätt. Hien hätt de Kolleg mat der Koppel mat den zwee Terrainen a Verbindung bruecht; déi zwou Säite wäre sech eens ginn, a well hie vermëttelt hätt, hätt hien eng Kommissioun a sengem perséinlechen Numm kritt, net an deem vun der Societéit.

Där hir Affekotin huet gemengt, de Mann wär eben am eegenen Numm bei d’Leit gaangen; dobäi hätt hien als technesche Gerant vun der Societéit missen dohin. 2012 hätt de Mann och eng eege Firma gegrënnt, parallel zu senger Aarbecht bei der Societéit; kuerz drop hätt hien do démissionnéiert. Wéi de Chef vun der Societéit bei d’Koppel goung, gouf hie gewuer, dass den Associé eng Kommissioun kritt hätt an den Terrain verkaf wär. De Mann hätt Sue verontreit, zu Laaschte vun der Societéit, a sollt fir de Schued an Héicht vu ronn 37.000 € opkommen.

Fir den Affekot vum Mann ass deen awer net de Béisen, dee fir alles Schold ass. Hie wär net bestuet mat der Societéit, fräi, fir baussent hir ze schaffen, an hätt kee Mandat vun hir gehat. Dofir sollt dat 1. Uerteel confirméiert ginn. Dat zweet ass fir den 8. Februar.