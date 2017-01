© Pit Everling

3 Organisatioune souzen déi Kéier fir d'éischt mat um Dësch fir ze ënnerschreiwen.

Kaderaccorden / Reportage Pit Everling



An zwar CARE, PADEM an ECPAT.ECPAT schafft géint déi sexuell Exploitatioun vu Kanner an alle Formen, an dat haaptsächlech, wat den Tourismus ugeet.Fir déi aner 4 Organisatiounen ass et net déi éischte Kéier, dass se e Kaderaccord ënnerschriwwen hunn. Et sinn dat d'Associatiounen: Bridderleech Deelen, d'Aide Internationale vum roude Kräiz, Christian Solidarity International Luxembourg an SOS Village d'Enfants Monde. Fir déi lescht genannten Organisatioun, sot d'Directrice Sophie Glesener Merci fir dat laangjäregt Vertrauen.Déi zentral Problematik vum Accord cadre wieren d'Rechter vun de Kanner, mä virun allem och d'Rechter, déi Kanner hunn, fir geschützt ze ginn, esou d'Sophie Glesener. Dorënner géing d'Entwécklung, esou wéi d'Iwwerliewe vum Kand, falen. Dat heescht alles, wou et ëm d'Iesse geet, wat d'Gesondheet, d'Educatioun, ma och dem Kand seng Fräizäit ubelaangt. Bei villen ONGe geet et drëm fir Kanner ze ënnerstëtzen. Déi meescht Projeten sinn iwwerdeems an Afrika.ONGen, déi sech laangfristeg beweisen, kommen a Fro fir e Kader-Accord, seet den zoustännege Minister Romain Schneider. De Ministère mécht dann och e gewësse Suivi. Am Ganzen hunn 93 ONGen en Agreement zu Lëtzebuerg. Mat 21 Organisatioune gëtt et 22 Kaderaccorden, de Kofinanzement vum Ministère läit bei 80%.D'Entwécklungshëllef allgemeng läit hei am Land bei ronn 1% vum Revenu National Brut. Op internationalem Plang gëlle mer domat als Musterschüler.