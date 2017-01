Zwee liicht Blesséierter gouf et e Mëttwoch den Owend géint 20.30 Auer an engem Accident tëscht Chrëschtnech a Konsdref. Zwee Autoe waren anenee gerannt.



Op der Collectrice du Sud tëscht Éilereng an der Gadderscheier war kuerz no 20.30 Auer een Auto accidentéiert. Eng Persoun gouf liicht verwonnt.



Dann hat et nach zu Diddeleng an der Rue Tattenbierg gebrannt. Wéi den 112 mellt, war géint véierel op 8 an enger Garage hannert enger Residenz ee klengt Feier ausgebrach. D'Pompjeeë vun Diddeleng waren op der Plaz.