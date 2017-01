No 2 Deeg huet d' Petitioun schonn déi néideg 4.500 Ënnerschrëften erreecht, fir ëffentlech diskutéiert ze ginn. 4.519 Persounen haten en Donneschdeg de Moien um 08.30 Auer d'Petitioun ënnerschriwwen.Op d'mannst 30 Deeg Congé soll et also fir de Privatsecteur ginn. Aktuell sinn et der 25.Am Verglach, an der Fonction Publique huet een 32 Deeg Congé zegutt, vu 50 Joer u 34 a vu 55 Joer un 36 Congésdeeg.Den OGBL hat och schonn eng 6. Congéswoch an d'Gespréich bruecht, ouni Succès bis ewell. Am Dezember war en Amendement vun déi Lénk fir eng 6. Congéswoch verworf ginn, d'Deputéiert vun LSAP, DP, Gréng, CSV an ADR haten dergéint gestëmmt. An noer Zukunft wäert dann awer ëffentlech an der Chamber missen iwwert déi zousätzlech 5 Congésdeeg diskutéiert ginn.Bis den 28. Februar kann een d'Petitioun nach online ënnerschreiwen.