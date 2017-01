Zu Ettelbréck hunn 2 Täter e Mëttwoch den Owend géint 16.00 Auer Wuer an engem Schongbuttek geklaut an d'Vendeuse mat engem Messer menacéiert.

Zwee Onbekannter waren an d'Geschäft an der Ettelbrécker Groussgaass era komm, wéi der Vendeuse op eemol opgefall ass, dass ee vun hinnen eppes hannert dem Réck géif verstoppen. Wéi d'Fra de Mann drop ugeschwat huet, huet dësen si op d'Säit gestouss a se mat engem Messer menacéiert. Déi zwou Persounen hunn d'Geschäft doropshin verlooss a sinn Direktioun Gare fortgelaf.Ee Mann hat kuerz schwaarz Hoer, ee Stoppelbaart, ee bloen Wantergilet mat engem wäisse Pullover drënner an eng schwaarz Box un.Deen aneren Täter hat ee wäissen T-Shirt mat enger schwaarzer Jackette un an eng Jeansbox. Donieft hat en eng wäiss Tut bei sech.