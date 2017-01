Um Stater Geriicht gouf um Donneschdeg de Moien en 49 Joer ale Mann an enger Affär vun Opruff zum Haass fräigesprach.

Dobäi ware 6 Méint Prisong, mat méiglechem Sursis, fir hie gefrot ginn.



De Mann hat op Facebook geschriwwen, zu engem Artikel op engem däitschen Internetsite, an deem et housch, d’Stad Köln wéilt 900 Flüchtlingen op engem fréieren Nazi-Site ënnerbréngen, Zitat: «Vogelsang steht doch eigentlich unter Denkmalschutz... Mal sehen, was davon übrig bleibt, wenn dieses Gesindel dort haust».