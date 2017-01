Informatioune vum Républicain Lorrain no gouf e Méindegowend schonn eng verbrannte Läich um Récksëtz vun engem Auto an der Géigend vun Thionville fonnt.

Screenshot aus der Vermësstemeldung op Facebook.

Et soll sech ëm eng Fra vu Bouneweg vu 25 Joer handelen, déi an der Nuecht vun e Sonndeg op e Méindeg fir d'lescht gesi gouf. Offiziell war d'Fra ni vun der Lëtzebuerger Police vermësst gemellt ginn. D'Schwëster vun der Fra hat selwer direkt via Facebook en Opruff lancéiert.