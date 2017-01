© RTL Télé Lëtzebuerg / Didier Weber

De Léon Wagner, Generalvikar vum Bistum, huet skizzéiert, wat d'Prämisse fir de Fong sinn. De Fong wier Dezentral ze verwalten, et géif also net alles an e grousst Dëppe goen. Weider wëll ee sou vill wéi méiglech Benevollen aus den aktuelle Kierchefabricken mat eriwwer huelen. Vill Verantwortlecher vun der Gemeng a Kiercheréit hunn drop gehalen, datt eng Vertriedung op kommunalem Plang géif kommen, wou et ëm d'Verwaltung vun de Kierchegebaier geet. Grad um finanzielle Plang ass ee beim Bistum der Meenung, datt de Fong net dolaanscht kënnt, fir Salariéë mam néidegen Know-How mussen agestallt ginn. Déi sollen dann d'Benevollen an der Gestioun vun hirer Aarbecht ënnerstëtzten.

Extrait Léon Wagener



Am ale System gouf et 285 Kierchefabricken, déi ginn op 105 sougenannt kommunal Kierchefabricke reduzéiert an aus deenen entstinn 33 Conseils de Gestion Paroissial, wou eben déi 33 zukünfteg Paren aus dem Land representéiert sinn. Iwwert allem steet e Verwaltungsrot.

De Syndicat vun de Kierchefabricken wier weider strikt géint de Kierchefong, sot de Léon Wagener, an de Syfel wier och e Mëttwoch den Owend net op eng Informatiounsversammlung komm, wou de Bistum seng Gremien iwwer de Fong informéiert huet.