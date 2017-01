Perquisitioun um Mëttwoch am Dechensgaard zu Dikrech bei enger Persoun doheem, déi ënner Verdacht stoung eng Waff ze hunn.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

De Mann huet sech aggressiv géintiwwer de Beamte verhalen a während der Razzia probéiert eng Dreckstut ënnert senge Kleeder ze verstoppen. Et sollt sech erausstellen, dass 380 Gramm Marihuana do dra waren, e puer Titercher an aner Drogenutensilien. De Mann gouf op Uerder vum Parquet verhaft.