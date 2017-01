© RTL Télé Lëtzebuerg/Sam Bouchon

Den Nicolas Buck



D'Fedil erneiert sech. Ee Joer virun 100. Anniversaire wier d'Zäit komm, fir sech dem Ëmfeld vun haut a vu muer unzepassen a fir sech nei ze positionéieren.Méi ewéi e Joer gouf un enger Neiausriichtung geschafft. D'Froen déi sech gestallt goufe betreffen d'Erwaardunge vun de Membere fir d'Zukunft an de Positionnement vis-à-vis vun anere Patronatsvetrieder a vis-à-vis vun der Union des Entreprises luxembourgeoises.D'Fedil wëll zeréck bei d'Racinnen an d'Stëmm vun der Lëtzebuerger Industrie sinn. D'Industrie ass e Prozess, dee sech ëmmer nees erneiert a weider entwéckelt, sou de President Nicolas Buck.

De René Winkin



Den Direkter René Winkin schwätzt vun enger Visioun fir d'Zukunft an nennt et "Lëtzebuerg 4.0", also dat neit Lëtzebuerg, dat duerch de Betriber hiren technologesche Wandel beaflosst wäert ginn. D'Manéier wéi konsuméiert, geschafft a produzéiert gëtt, wäert staark vu Betriber beaflosst sinn. D'Fedil wëll déi Beweegung fërderen a begleeden.

D'Missioun muss sinn, fir oppen an onofhängeg ze sinn a fir d'Memberen um Wee an d'Zukunft ze ënnerstëtzen.De Schwéierpunkt soll zum Beispill drop leien, fir Talenter ze sichen a fir sech op den technologesche Changement ze preparéieren. Och déi nohalteg Entwécklung dierft net op der Streck bleiwen, esou heescht et vun de Responsabelen.D'Kommunikatioun gouf dann och ugepasst. Den Zousaz "Business Federation Luxembourg" gëtt fale gelooss, zu Gonschte vun "The Voice of Luxembourg's Industry". Et gëtt eng nei Schreifweis, FEDIL schreift een elo exklusiv mat grousse Buschtawen. Et gëtt en neie Logo dee verschidde Gesiichter soll hunn a vun elo un funktionéiert och en neien Internetsite.