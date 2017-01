Dat wéi sech op en Neits mat deem sengem Ofsetzen als President vum Fonds du Logement befaasst gouf. De Me Jean-Marie Bauler sot, seelen en Dossier gesinn ze hunn, an deem souvill Slalom gefuer gi wär. Dobäi wär d’Affär u sech einfach.Säi Client hätt eng Fonction dirigeante gehat a wär Fonctionnaire gewiescht, soudass hien nëmmen aus disziplinaresche Grënn hätt kënnen ofgesat ginn. D’Regierung hätt sech awer gesot “Mir werfe mol een eraus a kucken dann!”, wat juristesch net ze justifizéiere wär. Den Daniel Miltgen wär an engem juristeschen Niemandsland ënnerwee: Bis 2005 wär een als Staatsbeamten op Liewenszäit nominéiert ginn, zanterhier awer net méi; vun 2015 u kéint een och nach wéinst Inkapassitéit oder bei persistenten Onstëmmegkeete mat der Regierung ofgesat ginn. Dat géif heeschen, dass, wann eng nei Regierung kënnt, déi ee liquidéiere kéint, sou dem Daniel Miltgen säin Affekot.Fir deen ass d’Affär besonnesch wichteg: Säi Mandant wär iwwer 30 Joer beim Staat gewiescht, hätt de Fonds du Logement opgebaut an dovu profitéiert, dass d’CSV jorzéngtelaang an der Regierung war; rout-blo-gréng hätt déi Zäit dunn an engem Zoch ad acta geluecht. D’Land bräicht Kompetenzen, déi den Daniel Miltgen hat; no sengem Ofsetze wär hien awer ronderëm gereecht ginn. Hien hätt vläicht net d’Unanimitéit gemaach, mä “Wee mécht dat schonn?”. De Fazit wär, dass d’Ex-Ministesch zu Dubai sëtzt, säi Client zu Mamer, an am Ministère wär zanterhier näischt geschitt.Fir den Affekot vum Staat geet et ëm zwou Saachen: engersäits ëm de Statut an d’Qualitéit vum Fonctionnaire an anerersäits ëm Funktiounen. Dozou hätten d’1. Riichter festgehalen, dass déi net musse vun engem Fonctionnaire erfëllt ginn, sot de Me Laurent Niedner. Den Daniel Miltgen krut, als 1er Conseiller de gouvernement, Indemnitéite beim Fonds du Logement; hien hätt also cumuléiert a wär privilegiéiert gewiescht. Et géif kee liewenslänglecht Recht op eng Funktioun ginn, de Grand-Duc kéint nominéieren a revoquéieren an den Daniel Miltgen wär wéinst engem Vertrauensverloscht ofgesat ginn; dobäi hat seng Aarbecht direkt Repercussiounen op d’Politik. Befugnisser wären net perséinlech, a Staatsbeamten hätte kee Recht op eng präzis Funktioun, huet den Affekot vum Staat gemengt.