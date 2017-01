Zanter 1987 betreit an ënnerstëtzt d’Lëtzebuerger Alzheimer Associatioun demenzkrank Leit an hier Familljen.

© afp Archiv

Alzheimer Associatioun / Reportage Frank Elsen



Dowéinst goufe dann och 6 Foyers de Jour an deene lëschte Jore vir déi Betraffen an d’Liewe geruff. Dëst Joer féiert d’Associatioun hiren 30. Anniversaire. An deenen nächste Méint, sinn dann och eng ganz Rëtsch Festivitéiten geplangt. Ënnert anerem wäerte Seminären an eng Konschtausstellung organiséiert ginn, ma et kënnt och een Timber eraus. D’Zil wier et d’Leit dobaussen nach besser ze sensibiliséieren.

Alzheimer zielt zu den heefegsten Demenzformen. Hei am Land sinn aktuell 6.000 Leit vun der Krankheet betraff. Virun allem d’Famillje géifen dacks mat deene Concernéierten matleiden, betount de President vun der Lëtzebuerger Alzheimer Associatioun, Jules Geisen.



Et wier net nëmmen eng Krankheet vun der betraffener Persoun, mä vun der ganzer Famill. Et wier d'Aufgab vun der Associatioun der Famill dee Moment bäizestoen, fir kennen domat eens ze ginn, esou de President vun der Associatioun.

Zesumme mat der Post Philately, bréngt d’Associatioun am Mäerz och een Timber, mam Motiv vum 30. Anniversaire, eraus. Ronn 150.000 Exemplare solle gedréckt ginn. Donieft gëtt den 26. Abrëll e Seminär fir Fachleit zum Thema "Demenz an der Ausbildung" organiséiert. Dëse soll virun allem d’Mataarbechter aus dem Secteur nach besser op hire Beruff virbereeden. Ma och op enger Konschtausstellung, déi den 23. Juni zu Lellgen ass, kréien Intresséierter een Abléck op d’Konschtwierker an d’kënschtlech Schaffen vun deene Betraffenen, ënnersträicht den Denis Mancini.



Duerch dat kënschtlerescht Schafen, géif d'Krankheet net méi am Mëttelpunkt stoen. Doduerch géif hiert Selbstwäertgefill gestäerkt ginn, esou den Denis Mancini.

Och den 10. Gebuertsdag vum Wunn- a Fleegeheem "Beim Goldknapp" soll bei de Festivitéiten net ze kuerz kommen. An där Struktur, déi zu Ierpeldeng ass, ginn demenzkrank Leit betreit. Zanter Joren, wier d’Haus dann ëmmer och voll beluecht, esou d’Sozialpedagogin Lydie Diderich.



D'Waardelëschte géife net méi kléng ginn, et wieren ëmmer 250 bis 300 Leit drop. D'Nofro no enger spezialiséierter Struktur wier ganz grouss, esou d'Sozialpedagogin.

Aktuell schaffen 272 Mataarbechter fir d’Lëtzebuerger Alzheimer Associatioun. Eng Organisatioun, déi dann och an deene nächste Jore sécher net méi kleng gëtt.



Lëschten Zuelen no, wieren 6.000 Leit hei am Land vun Demenz betraff. 2016 wier dann och e gutt d’Joer vir d’Associatioun gewiescht. 2016 wier dann och e gutt d'Joer vir d'Associatioun gewiescht, betount de President Jules Geisen. D'Foyeren wiere relativ gutt besat an d'Haus zu Ierpeldeng wier praktesch ëmmer zu 100% besat. Zanter 2016 géife si och d'Gerance vum Informatiounszenter Demenz an der Stad iwwerhuelen, esou de Jules Geisen.

Den Informatiounszenter vun der Asbl gouf iwwregens, zesummen mam Familljeministère an d’Liewen geruff. Hei kréien déi Betraffen net nëmmen Informatiounen, ma kënnen och weider orientéiert ginn.