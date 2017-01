Dofir kruten, um Donneschdeg am Nomëtten, zwee Männer 5 Joer Prisong, 4 dovu mat Sursis probatoire.

5 Joer Prisong, 4 dovu mat Sursis probatoire. Zu där Strof goufen um Geriicht an der Stad déi zwee Männer veruerteelt, déi am Dezember 2015 op 3 Owenter noeneen um Stater Contournement v.a. Steng op Gefierer gehäit haten. Zu den Oploe gehéiert ë.a., dass déi zwee hir Affer entschiedegen; si musse 4 Parties civilen zesumme ronn 3.700 € bezuelen.

Nieft de Steng waren tëscht dem Rond-point Iergäertchen an dem Tunnel Houwald och nach Fläschen an en Eemer op d’Autobunn gejummt ginn. E puer Gefierer goufen doduerch zum Deel zolidd beschiedegt. Fir dës Doten hat de Vertrieder vum Parquet iwwregens eemol 8 an eemol 12 Joer Prisong gefrot, mat héchstens engem klengen Deel Sursis probatoire.