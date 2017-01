Abréch, Drogekriminalitéit, Aggressioune géint Uniforméiert an am ëffentlechen Transport an och d'organiséiert Heescherei...

© RTL Télé Lëtzebuerg Archiv

Alles dat géif dozou bäidroen dass d'Sécherheetsgefill vun de Leit de Moment hei am Leit net immens héich wier. D'CSV fuerdert an enger Motioun, de sougenannte "Platzverweis" an d'Policereform mat anzebezéien. Méi Personal fir d'Police gouf nach gefuerdert, an d'Pecherte sollen d'Policeaarbecht besser kënnen ënnerstëtzen.





Leon Gloden CSV



De Leon Gloden vun der CSV, behaapt, dass d'Regierung sech hirer Verantwortung an dem Dossier entzitt. Fir d'CSV misst op verschidden Niveauen agéiert ginn. Wann déi ëffentlech Uerdnung duerch d'Feelverhale vu Vereenzelte géif gestéiert ginn, missten d'Polizisten déi néideg Mëttele kréien, fir kënnen anzegräifen. Wann d'Schwätze näischt géing déngen, da misst d'Staatsgewalt op diverse Plaze kënnen agräifen a noutfalls och Leit aus dem Verkéier zéien. D'CSV géif sech mat Ënnerstëtzung vun der Stater Buergermeeschtesch dofir asetzen, fir dass de Platzverweis mat an d'Gesetzestexter ageschriwwe gëtt, esou de Léon Gloden.

D'DP an d'ADR ware, wat de Platzverweis betrëfft, op der Säit vun der CSV. Déi aner Parteie ware skeptesch, den Etienne Schneider als Minister fir intern Sécherheet huet gemengt, dass de Platzverweis näischt géif bréngen. D'Motioun gouf fir de Moment un déi zoustänneg Kommissioun verwisen a wäert an 3 Méint nach eng Kéier fir d'Ofstëmmung zeréck an d'Chamber kommen.