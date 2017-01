© RTL Télé Lëtzebuerg

SCAS / Reportage Corinne Folscheid



Aus dem Audit, deen en Donneschdeg an der parlamentarescher Justizkommissioun presentéiert gouf, geet dann och draus ervir, dass de Service, deen dem Parquet General ënnersteet, chronesch ënnerbesat a net strukturéiert war, respektiv nach ëmmer ass an et Retarden an den Dossiere vu bis zu 800 Deeg gëtt. Dat war d'Bestandsopnam d'lescht Joer am Oktober. An tëscht huet sech awer scho vill gedoe beim SCAS an et soll nach ganz vill geschéien.

Virun allem soll den Effectif u Personal massiv opgestockt ginn. An dat ass och batter néideg. Während ville Gespréicher, déi d'Marie-Claude Boulanger am Ufank mat de Mataarbechter gefouert huet, koum eraus, dass bis dohinner ënner ganz schwierege Konditioune geschafft gouf. Et wier een sech séier eens gewiescht, dass eppes muss geschéien a jiddereen hätt un engem Strang gezunn, betount d'Directrice vum SCAS. Nach éier den Audit duerchgefouert gouf an och während deem si schonn éischt Mesuren ëmgesat ginn. Et war virdrun nämlech esou, dass jidderee wuel säi Bescht ginn huet an och seng Enquêtë gemaach huet, mä et wär keng Linn dra gewiescht, sou d'Marie-Claude Boulanger.

Besonnesch kritesch war d'Situatioun wat de Jugendschutz betrëfft. Och hei war keng Struktur dran. Deen ee Mataarbechter ass heem op d'Visite gaangen, deen aneren huet eng Visite à l'improviste gemaach. Elo hätt een d'Enquêten anescht opgedeelt an de Coordinateur huet d'Missioun kritt d'Dossiere mat 2 Psychologen unzekucken an déi bewäerten dann, wéi den Degré d'urgence ass. De Coordinateur verdeelt duerno dann Dossieren.



Jidderee wéisst elo ganz genee wéi eng Unzuel un Dossieren, dass hie muss traitéieren, betount d'Directrice vum SCAS. Bis viru kuerzem waren et nach 70 Dossiere pro Mataarbechter. Duerch déi nei Organisatioun konnt an de leschte Méint de Retard, deen am Oktober nach bei 800 Deeg louch, op 560 Deeg reduzéiert ginn.

Aktuell zielt de Service centrale d'assistance sociale 61 Posten et sinn dat engersäits Psychologen an anerersäits Assistants sociaux. 4 Poste sinn zu dësem Zäitpunkt nach ausgeschriwwen. Am Audit gëtt iwwerdeems festgehalen, dass nach 47 Mataarbechter misste rekrutéiert ginn, fir optimal kënnen ze schaffen. Directrice ass jiddwerfalls optimistesch fir d'Zukunft a seet, dass een um gudde Wee ass.

Déi grouss Inconnu ass allerdéngs déi, wéi déi eenzel Leit solle rekrutéiert ginn. Dat sot de Justizminister Felix Braz gëschter als Invité vun der Redaktioun. D'Directrice vum SCAS gesäit et d'selwecht. Dacks scheitert et nämlech um Staatsexamen. Fir den Accès an d'Fonction Publique méi einfach ze maachen, huet d'Marie-Claude Boulanger eng konkret Propose gemaach: Et kéint een zum Beispill Kontrakter iwwer d'Fonction publique maachen, den Employé kritt e Kontrakt iwwer 2 Joer an hätt während där Zäit d'Méiglechkeet de Staatsexamen nach e puer Mol ze probéieren.

Directrice vum SCAS gesäit allerdéngs nach een zweete Problem beim Rekrutement vun neie Leit: Een deen de Staatsexamen gepackt huet an dann als Fonctionnaire stagiaire agestallt gëtt, verdéngt nämlech nëmmen 80 Prozent vum Loun. Sou géife Leit, déi elo schonn um Terrain schaffen, bis zu 1000 Euro de Mount verléieren. Dat wär natierlech net besonnesch attraktiv fir d'Leit, sou d'Marie-Claude Boulanger.

Nieft deenen eenzele Servicer vum SCAS déi dréngend personell mussen opgestockt ginn, gëllt dat och fir déi sougenannten "Assistances éducatives", déi den Ament ëm déi 70 Familljen op de Kapp musse suivéieren. Déi eenzel Mataarbechter hunn allerdéngs just d'Méiglechkeet ze koordinéieren an ze kontrolléieren. Fir awer mat enger Famill konstruktiv kënnen zesummen ze schaffen, wieren, no Aussoe vun der Directrice vum SCAS, tëscht 20 a 25 Familljen, wéi dat beim ONE, dem Office Nationale de l'Enfance de Fall ass, den Idealzoustand.