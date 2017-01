© RTL Télé Lëtzebuerg Archiv

Nieft dem Feelen un Interessi wier awer och d'Lag e Problem.

CAD Woltz / Reportage Claudia Kollwelter



An dëst hätt ee leider ze spéit gemierkt, sou den Direkter vum CAD, Eric Maquet. Eng kreativ Schoul géif ee net esou ofgeleeën placéieren, hätt een d'Schoul vläicht an d'Stad gesat, wier et vläicht gaangen, esou den Direkter.



Ma dëst Argument léisst de Louis Robert, deen d'Zesummenaarbecht mat der Héichschoul zu Wolz initiéiert hat, net gëllen. Et wier scho richteg, datt een zu Wolz ausser engem klenge Krichsmusée net vill fir d'Konscht Studenten unzebidden hätt, esou de Louis Robert.



Mä et géif ee mëttlerweil all hallef Stonn zu Wolz en Zuch fir an d'Stad kréien. Dee bréicht zwar eng Stonn, mä dat wier zu Bréissel, wann een aus deem enge Staddeel an den anere wéilt fueren, net anescht, esou de Louis Robert weider.



Wou en d'Propose krut, huet d'Iddi e Campus am renovéierte Schlass zu Wolz opzemaache fir den Eric Maquet eigentlech gutt geklongen.



Un deen do Problem hätt kee geduecht an et hätt och keen den Eric Maquet zu Lëtzebuerg drop higewisen.



Vu Säite vum CAD steet fest, dass de Campus vum CAD och an Zukunft net wäert op Wolz kommen, zu engem anere Site hei am Land seet den Direkter de Moment weder jo nach nee. Fir de Louis Robert dogéint, stéingen d'Diere bei hinnen nach op, ma géingen och fir aner interesséiert Schoulen an Zukunft op bleiwen. Um Campus zu Wolz sinn de Moment ronn 140 Studenten, Plaz wier awer fir bis zu 500.