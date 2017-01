© AFP

Mammerent / Reportage Annick Goerens



D'Mammerent ass fir deen Elterendeel geduecht, deen sech prioritär mat der Erzéiung vun de Kanner beschäftegt huet. Ma wéi eng Konditioune mussen erfëllt sinn a fir wien ass dësen Zoulag geduecht. D'Mammerent ass eng gesetzlech Pensiouns-Zoulag, déi de Lëtzebuerger Staat engem Elterendeel all Mount bezilt, wann een A engem lëtzebuergesche Sozialsécherungssystem ugehéiert a B virdrun nach net vun anere Vergënschtegunge fir Eltere profitéiert huet.Donieft muss d'Persoun déi dës Demande mécht zanter 2011 op d'mannst 65 Joer al sinn an net méi 60. Vun deem Moment un, ass d'Entwécklung vun de Beneficiairen och réckleefeg. D'Mammerent gouf zu Lëtzebuerg duerch e Gesetz vun 2002 geschafen an 2003 hunn eng 30.000 Leit dovu profitéiert. De Pick war 2010 bei Ronn 36.600 Leit a vun 2011 un ass dës Zuel weider erofgaange bis op 29.600 Persounen am Joer 2015.2002 war de Montant vun der Mammerent iwwerdeems bei 74 Euro pro Kand a Mount. Dëse Betrag war och indexéiert. Zanter 2006 gouf d'Indexéierung awer opgehuewen. Mëttlerweil läit de Montant vun der Mammerent bei ronn 87 Euro de Mount a Kand an ass och zanter 2009 steierfräi. Et gi just 2,7 Prozent of fir d'Krankeversécherung an 1,4 Prozent fir d'Assurance-Dependance.Dës Erzéiungspauschal gëtt allerdéngs just un déi Leit ausbezuelt, déi zum Zäitpunkt vun der Gebuert vum Kand och zu Lëtzebuerg gewunnt hunn. Déi kritt een awer net automatesch, mä dës muss beim „Fonds national de solidarité“ ugefrot ginn, deen nämmlechten Etablissement public, deen och den RMG ausbezilt.D'Formulaire fir dës Demande ze maache fënnt een iwwregens op www.guichet.lu