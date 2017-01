En Donneschdeg gouf am Chamberplenum déi entspriechend Direktiv ëmgesat an do gi sech gewëssen Ziler gesat an och Datumer genannt.

Plastikstuten / Reportage Pit Everling



Op d'Gefore vum Plastik ass ënnert anerem de Riedner vun der DP Max Hahn agaangen. Iwwer 100 Milliounen Tonne Plastik schwëmmt an de Weltmierer an et ass och esou, datt de Plastik sech an der Natur net komplett opléist a nëmmen a kleng Stécker zerfält. A wann een da weess, datt d'Plastik bis zu 100 Joer an den Ozeaner iwwerliewe kann, da kann ee sech jo virstellen, wat dat vir Auswierkungen op d'Déierewelt huet. Dëse Faite kann och zu gesondheetleche Risike bei Mënsche féieren, wa mir belaaschte Produiten iessen, sou de Max Hahn.

Dofir gëtt reagéiert an d'Tute vu 50 Mikrometer sollen esou gutt et geet verschwannen. Bis Enn 2019 soll de Verbrauch pro Kapp op 90 Tuten d'Joer erofgoen, bis Enn 2025 solle mir da bei 40 sinn. Den Duerchschnëtt an Europa läit den Ament iwwregens bei 200. Vum 31. Dezember 2018 u si Gratis-Tuten an engem Geschäft dann och definitiv passé, seet de Rapporter Gérard Anzia vun déi Gréng.

Dacks kaschten déi Plastikstute jo elo schonn eppes Klenges.

Lëtzebuerg spillt am Domän elo schonn eng Virreiderroll. Ënnert anerem si mir e Musterschüler wéinst eiser Ökotut, déi et zanter 2004 gëtt. Fir den CSV-Deputéierte Laurent Zeimet ass dat e Succès, wou ee kann houfreg drop sinn.

Déi ganz liicht Tuten, déi et zum Beispill am Uebst- a Geméisrayon ginn, goufen net an de Verbuet mat erageholl, doduerch géing nämlech méi Pré-emballage an doduerch dann nees méi Verbëtzung entstoen. Et soll awer nach no Alternative gesicht ginn, fir déi Tuten ze ersetzen.

Eng kontrovers Diskussioun gouf et net. Queesch duerch d'Faarwe war d'Zoustëmmung grouss. De Projet 6990 gouf mat alle 60 Stëmmen ugeholl.