Brudder-Mord viru Geriicht (11.01.2017) Zanter haut muss sech viru Geriicht e Mann veräntwerten, deem de Mord u sengem Brudder reprochéiert gëtt, hien riskéiert lieweslänglech Prisong.

“Dunn ass et ebe gaangen, wéi et gaangen ass. Ech hu geduecht: Deen do muss fort! Dat huet mech dovun ofgehalen, fir den 112 ze ruffen!”Déi Ausso huet den Haaptugeklote en Donneschdeg den Owend um Stater Geriicht am Prozess ëm de Mord u sengem handicapéierte Brudder, am Dezember 2014, zu Esch gemaach.Hie géif d’Dot net bestreiden, hätt eng Sauerei gemaach, géif déi gär réckgängeg maachen, kéint et awer net, huet de jonke Mann deels mat Roserei, deels mat Emotioun an der Stëmm erkläert. Hien hätt d’Biller nach am Kapp an ni geplangt, dem Brudder eppes ze doen an ni e Plang mat deem senge Sue gehat.Um Ufank vu senger Dispositioun hat de Mann nach betount, d’Versioun, dass hie sech hätt wëllen ëmbréngen, géif hien oprecht erhalen. Hie wär u sech ganz gutt mam Affer eens ginn, da allerdéngs vun 2013 un, wéi hien op Lëtzebuerg zréckkoum, vill Sauereie gemaach hätt. An de Jore virdrun hätt hie bal kee Kontakt zum Brudder gehat, respektiv kee gewollt.Virun der Dot wär hien an eng Depressioun gefall an hätt den handicapéierte Brudder nach eng Kéier wëlle gesinn, an der Absicht, him Äddi ze soen. “An dofir dee ganze Plang, mat ënner anerem engem extraen Handy a Medikamenter an engem Gedrénks?”, huet d’Presidentin vum Geriicht gefrot. E Saz vum Brudder hätt hien ëmgehäit, nämlech, dass dee Jore virdru Sträit mat hirem Papp gehat an dee stierwe gelooss hätt. Doropshin hätt hien d’Kontroll verluer.Hie wéisst net, wéi et gaange wär, dass de Brudder d’Gedrénks erageholl hätt, deen hätt séier ugefaange mat tierkelen. Hien hätt d’Affer op de Canapé-lit geluecht a probéiert, mat him ze schwätzen, ma dee Saz wär him déi ganzen Zäit duerch de Kapp gaangen. Aus Panik hätt hien du Feier geluecht, wouropshin d’Riichterin sot: “Op zwou Plaze Feier ze leeën ass keng Panik!” Seng Flucht wär och keng gewiescht, villméi hätt hien op Frankfurt Renseignementer wëlle froe goen an eventuell eppes maache wëllen, woubäi hie scho virdrun hätt kënnen ugoen.Do virdrun hat de Matbeschëllegten ausgesot, d’Mamm vum Haaptugekloten hätt him mat 180.000 € quasi all d’Sue fir en Appartement vun 187.000 € ginn, wat d’Presidentin vum Geriicht zur Ausso bruecht huet: “D’Mamm ass vläicht virun Iech ze schützen!” Déi Mamm, sou de Matbeschëllegten, géif och mengen, dass hire Fils näischt mam Mord ze dinn hätt.Dëse Prozess dierft e Freideg de Moien op en Enn kommen.