Accident an der Stad op der Kräizung vun der Avenue Emile Reuter mam Boulevard Joseph II.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

X

© Domingos Oliveira/RTL

Den Automobilist huet do eng rout Luucht mat ewechgeholl. Den Accident ass an Tëscht geraumt, mä well d'Luuchten nach net ginn, regelt d'Police den Ament den Trafic.Weider Detailer feelen nach.