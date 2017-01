Tëscht der Ausfaart Rammerech an dem Rond-Point vu Kietscht koum et e Freideg de Moie géint 7 Auer zu engem déidlechen Accident.

En 19 Joer jonke Lëtzebuerger vu Réiden war e Freideg de Moien op der N23 an der Rue des Alliés a Richtung Rammerech ënnerwee, wéi en aus nach net gekläerte Grënn op d'Géigebunn geroden ass. En Automobilist, deen aus der anerer Richtung koum, krut de Won säitlech ze paken an d'Bäifuerersäit gouf komplett agedréckt. De jonke Chauffeur gouf a sengem Won ageklemmt.D'Pompjeeë vu Rammerech hunn de Mann aus dem Auto befreit, konnten hien awer net méi reaniméieren. De jonke Mann ass nach op der Plaz gestuerwen.De Parquet gouf informéiert an de Miess- an Erkennungsdéngscht gouf op d'Plaz geschéckt. D'Strooss bléift nach bis ongeféier 12 Auer gespaart.