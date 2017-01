Wéinst Mord u sengem behënnerte Brudder, am Dezember 2014, zu Esch soll e jonke Mann liewenslänglech an de Prisong.

Eemol liewenslänglech an eemol zwee Joer Prisong a 5.000 € Geldstrof: Dat huet d’Vertriederin vum Parquet un Freideg de Moien um Stater Geriicht um Enn vum Prozess ëm de Mord un engem Mann, am Dezember 2014, zu Esch gefuerdert.

Dat eenzegt Motiv fir de Mord wären d’Sue vum Affer gewiescht, an dowéinst hätt de behënnerte Brudder missen dru gleewen.

Bruddermord / Reportage Eric Ewald



Den Haaptugekloten hätt ni wierklech geschafft a wär ëmmer u Suen interesséiert gewiescht, housch et am Réquisitoire vun der Vertriederin vum Parquet. Déi zwee Ugeklote wären euphoresch gewiescht nom Doud vun enger Bom, wéi de Brudder awer méi krut vum Ierwen, hätt et net Haass, mä Jalousie op d’Affer ginn. Dono hätt den Haaptbeschëllegte geplangt, fir säi Brudder ëmzebréngen. Et kéint een dann och net vun enger Affekthandlung, mä et misst ee vu Virsaz schwätze vum "äiskalen Auteur". Wéinst dem Crime crapuleux aus Habgier misst d’Héchststrof gesprach ginn, iwwerdeems de Matugekloten, deen dem Kolleg en Alibi ginn a bei der Flucht gehollef hätt, fir zwee Joer op Schraasseg sollt.

Um Ufank vun der Sëtzung gouf den Haaptbeschëllegten nach emol gehéiert. Op d’Remark hi vun der Presidentin vum Geriicht, d’Affer wär géint hallwer 10 vu sech gewiescht, d’Feier awer eréischt géint eng geluecht ginn, wat 3 an eng hallef Stonne wären, soudass vu Panik keng Rieds kéint sinn, sot de jonke Mann: "Ech sinn am Appartement ronderëm getrëppelt an hu mat mir selwer gekämpft!" Hien hätt och u guer näischt méi geduecht, och net dorun, dass nach aner Leit am Appartementshaus waren.

Fir den Affekot vum Haaptugeklote géif Doudschlag virleien an net Mord. Dass d’Suen d’Haaptmotiv vun der Dot waren, wär déi einfachst, awer net déi richteg Hypothees, sou de Me Sam Ries; et wär och Haass do gewiescht. Wat d’Strof ugeet, wäre Circonstances atténuantes zréckzebehalen a sollt net liewenslänglech gesprach ginn.

An den Ae vum Affekot vum Matbeschëllegte wousst deen net, wat geschitt wär, wéi hien den Haaptugeklote siche goung, a säi Mandant hätt deem och keen Alibi ginn; mat där Erklärung war d’Presidentin vum Geriicht awer net d’accord. De Me Martinez huet donieft nach vun enger presuméierter Flucht vum Client geschwat, dee misst fräigesprach ginn.

D’Uerteel ass fir den 23. Februar.