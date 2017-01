© RTL Télé Lëtzebuerg Archiv

An Ausname kann de Fonds National de Solidarité d'Allocation Complémentaire awer zeréckfroen. Grad déi Ausname suergen awer bei de Leit fir eng gewësse Veronsécherung. Wat gesäit d'Gesetz vir?

RMG / Reportage Ben Frin



Et gi Leit, déi soe wann een den RMG kritt, da misst een deen am Prinzip ëmmer zeréckbezuelen, obwuel dat an der Praxis net ëmmer esou gemaach gëtt. Mat der Ausso hunn déi Persounen awer Onrecht, dat confirméiert de Marco Wagener vun der Chambre des Salariés.



Leit, déi eng grouss Ierfschaft kréichen oder vill Suen am Lotto géife gewannen, déi géifen den RMG natierlech zréck bezuelen. E Mënsch, deen awer eng Aarbecht fënnt, an der en 100, 200 oder 300 Euro méi verdéngt, wéi den RMG, misst e näischt zréck bezuelen, esou de Marco Wagener.

Am Gesetz steet op franséisch wann een „à meilleure Fortune“ géif kommen, da misst een zeréckbezuelen. Elleng dee Passage, den net keng kloer Konditiounen definéiert suergt fir Veronsécherung.

Déi géif dozou féieren, dass vill Leit, déi den RMG ze gutt hätten, e net froen, aus Angscht en herno mussen zréck ze bezuelen.

Obwuel an deenen allermeeschte Fäll näischt géif zeréckgefrot ginn. Fir dat neit REVIS Gesetz, dat den RMG jo wäert ersetzen, huet de Marco Wagener dofir eng kloer Recommandatioun. Hie fënnt, dass et gutt wier, wann een am neie Gesetz géif virgesinn, wat d'Grenze sinn ab deenen ee misst zréck bezuelen.