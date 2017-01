Dat ass e Bilan, op deen een an der Gemeng houfreg ass, well d’Stad ëmmer weider wiisst, de Knascht awer net zouhëlt, esou d'Schäffe Viviane Loschetter.

E groussen Deel géif recycléiert ginn. Ma et wier nach Sputt no uewe fir méi Biooffall a grousse Quantitéiten anzesammelen an och ze recycléieren.

Am Aktiounsplang deen elo schonn 10 Joer laang leeft, huet een awer nach weider Mesuren geholl. Ee Bamkadaster op d’Been gestallt, an deem iwwert 18.000 Beem drastinn, oder och nach 3 Gemeinschaftsgäert opgemaach. Do stellt d’Gemeng den Terrain, a Privatleit kënnen en da bewirtschaften. Dëst Joer sollen nach emol 2 esou Gäert dobäi kommen.

Wat d’CO2 Emissiounen ugeet, wëll een den Taux vun Steckoxider an der Loft bis 2030 ëm 40 Prozent zeréckschrauwen, an do wier een um gudde Wee, esou d’Viviane Loschetter. Nieft Carsharing, an der Mobilité douce, wëll een dat och mat den 15 elektresche Busser ëmsetzen. Déi si bestallt, a solle vu Februar un och fueren. Fir d’éischt op zwou Linnen.