RTL-Service Kee Stroum de nächste Méinden a verschidde Gemengen

Wéinst Aarbechte vu Creos, gëtt an de Lokalitéite Waldbriedemes, Gondeléng, Rolleng, an Aassel tëscht 8 Auer Mueres an 11.30 Auer de Stroum ausgeschalt.